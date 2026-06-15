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Yaşam Dağ keçilerine özenen oğlakları çıktıkları kayadan itfaiye indirdi
Yaşam

Dağ keçilerine özenen oğlakları çıktıkları kayadan itfaiye indirdi

Yeniakit Publisher
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Dağ keçilerine özenen oğlakları çıktıkları kayadan itfaiye indirdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dağ keçilerine özenerek çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 3 oğlak, itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kulp’a bağlı Alaca Mahallesi'nde 3 keçi yavrusu, çıktıkları kayalık bölgede inemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri çalışma sonucu oğlakların bulunduğu noktaya ulaştı.Mahsur kaldıkları yerden indirilen oğlaklar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

 

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