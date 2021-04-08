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Gündem DAEŞ'le irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiasına yalanlama
Gündem

DAEŞ'le irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 00:58:00 -
DAEŞ'le irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığı iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, DAEŞ terör örgütüyle irtibatlı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına dair haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada FETÖ, DAEŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yönetici ve üyesi 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Kararda yer alan terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldığı belirtilerek, bu iddiaların asılsız ve iddia sahibinin spekülasyonlarından ibaret olduğu vurgulanan açıklamada, "Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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