DAEŞ kabul etti: Öldürüldü! İşte seçilen isim
Terör örgütü DAEŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu.
Terör örgütü DAEŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu.
Telegram'da DAEŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.
ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan DAEŞ elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçleri tarafından İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.