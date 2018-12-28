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DAEŞ askeri konvoya pusu kurdu: 18 Nijerya askeri öldü!

Terör örgütü DAEŞ, Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi.

28 Aralık 2018 Cuma 01:47
DAEŞ askeri konvoya pusu kurdu: 18 Nijerya askeri öldü!

Terör örgütü DAEŞ'e bağlı teröristler Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde bir askeri konvoya pusu saldırısı düzenledi.

Ordu sözcülerinden Albay Onyema Nwachukwu tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen pusu saldırısında 13 asker ve polis öldürüldü. İsminin gizli kalması şartıyla konuşan bazı ordu yetkilileri saldırıda ölü sayısının 18 olduğunu dile getirdi.

Açıklamada saldırının 24 Aralık tarihinde gerçekleştirildiği ve Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'yi Yobe eyaletinin Damaturu bölgesini birbirine bağlayan yolda seyreden bir askeri konvoyu hedef aldığı aktarıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde DAEŞ son aylarda etkinliğini artırmış durumda. Özellikle Çad Gölü bölgesinde etkin olan grup Nijerya ordusunun ağır kayıplar verdiği birçok saldırı düzenledi.

Kaynak: Mepa News

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 01:47
  1. Ordu
  2. Nijerya
  3. Terör örgütü DAEŞ
  4. Çad Gölü
  5. Onyema Nwachukwu

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