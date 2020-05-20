  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Daday Ziraat Odası, çiftçilere tavuk, hindi ve civciv dağıttı

Daday Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kümes hayvancılığını geliştirmek için çiftçilerden daha önce siparişi alınan tavuk, hindi, civciv çeşidi kümes hayvanının dağıtımını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:24:47 -
Daday Ziraat Odası, çiftçilere tavuk, hindi ve civciv dağıttı

Daday Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kümes hayvancılığını geliştirmek için çiftçilerden daha önce siparişi alınan tavuk, hindi, civciv çeşidi kümes hayvanının dağıtımını gerçekleştirdi.


Daday’da organik tarımı geliştirmek, yaz aylarında ortaya çıkan kene ile mücadele etmek için harekete geçen Ziraat Odası Başkanlığı, odaya kayıtlı çiftçilere et ve yumurta civcivi dağıttı. Pazar yerinde yapılan dağıtımda çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrolleri yapılmış yaklaşık 2 bin aşılı civciv çeşitlerini teslim aldılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı