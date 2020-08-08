Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. Merakla beklenen sınav sonuçları ise 27 Temmuz’da ilan edildi. Milyonlarca aday için tercih süreci ise 6 Ağustos’ta başladı. Tercihler 14 Ağustos 23:59’da sona erecek. Adaylar sınav sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak istiyor. Bunun içinse “Üniversite tercihi en doğru nasıl yapılır 2020” konusunu araştırıyor.

DABİS nedir? | Üniversite tercihi nasıl doğru yapılır?

Üniversite sınavına giren ve tercih yapacak puanı alanlar doğru tercihin nasıl yapılacağını inceliyor. Bu konuda adayların işlerini kolaylaştıracak bir site hizmete geçti. Danışman Bilgi Sistemi'nin (DABİS) hizmete geçtiğini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi duyurdu.

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