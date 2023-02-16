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Yerel D-650’de kontrolden çıkan otomobil, konteynere çarptı: 1 yaralı
Yerel

D-650’de kontrolden çıkan otomobil, konteynere çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki konteynere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 10:22:00 -
D-650’de kontrolden çıkan otomobil, konteynere çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki konteynere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Pamukova- Bilecik D-650 karayolu Şeyhvarmaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova istikametinden Bilecik istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 AG 165 otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki konteynere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında sürücü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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