Cunta anayasasından kurtulmalıyız

Hacı Yakışıklı Ankara

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa açıklamalarına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm siyasi kesimlere yaptığı yeni anayasa çağrısını olumlu bulup desteklediklerini belirten Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi; “Askeri cunta dönemi kadar olamıyorsak bize yazıklar olsun. Askeri cunta döneminin yaptığı anayasayla da devam etmek istiyorsak o zaman biz özgürlüklerden de bahsedemeyiz” şeklinde konuştu. Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’nin açıklamaları şöyle:

“Anayasaya katkıda bulunmak istiyoruz”

“Mevcut anayasanın 1982 askeri cunta döneminin anayasası olduğunu belirten Çelebi, “Dönem dönem tadilata gidip bazı maddeleri değiştirdik ama öz itibariyle hâlâ duruyor. Özellikle bunun mecliste CHP ve İyi Parti’nin de katılımıyla çözülmesini bekliyorum. HDP maalesef PKK’nın gölgesinde siyasete alıştığı için bu çalışmanın içinde olacağını sanmıyorum. Umarım onlar da yanlış istikametlerinden dönerler” dedi. “Daha kısa, daha sade ve daha şeffaf sivil bir anayasayı önemsediklerini belirten Çelebi, “İş yapan iktidarlar hata yapacak. Ama bir de Türkiye’de yapılanları hep engellemeye çalışan bir siyasi zihniyet oluştu, bunlara “İstemezük cephesi” diyorum. Bizim öyle bir düşüncede olmamız düşünülemez. Anavatan Partisi olarak olabildiğince bu anayasaya katkıda bulunmak istiyoruz. Meclisteki partiler gelsinler, eteklerindeki taşı döksünler. Türkiye ciddi bir ivme yakaladı. Bazı sıkıntılar bizi yolumuzdan almamalı. Askeri cunta dönemi kadar olamıyorsak bize yazıklar olsun. Askeri cunta döneminin yaptığı anayasayla da devam etmek istiyorsak o zaman biz özgürlüklerden bahsedemeyiz. Anavatan Partisi olarak Cumhurbaşkanımızın bu teklifini kıymetli buluyorum, değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü ittifak olabilir”

Çelebi, “Askeri vesayetle, dış güçlerin içerideki işbirlikçileri ile çok zaman kaybedildiğini ve bedel ödendiğini belirterek, “Anavatan Partisi olarak sorunun parçası değil, çözümün anahtarı olmak istiyoruz. Türkiye bu kavga siyasetinden, bu ötekileştirmeden kurtulacaksa gerekirse 3. ittifak da olabilir. CHP ve HDP’yi ayrı bırakarak. Ama maalesef orada da olumlu yaklaşımları göremiyoruz. Seçim dönemine daha çok var, günü gelince hepsi konuşulur” dedi.

“Davutoğlu sorumuza cevap veremedi”

Çelebi şunları söyledi, “Ben Ahmet Davutoğlu’nun partisine partiler arası diyaloğu biraz daha geliştirmek anlamında ziyarete gittiğimde bir anayasa profesörü hanımefendi ile bize güçlendirilmiş parlamenter sunumu yaptılar. Onların gözünde her şey çok güzel ama içimizden bir emekli paşamız soru sordu. Ne hanımefendi cevap verebildi ne Davutoğlu cevap verebildi. Biz geçmiş koalisyonlarda gensoruyla iktidardan düşen de bir partiyiz. Sanki parlamenter sistemde geçmişte tecrübe yaşamamışız gibi bir de üstüne güçlendirilmiş koyarak, ‘Cambaza bak oyunu’ oynamaya çalışıyorlar. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Bölgesel sıkıntılar yaşıyoruz, ama bunları çok büyüterek bir tükenmişlik sendromu milletimize yaşatmanın doğru olmadığına inanıyorum.”

“Boğaziçi filmini 12 Eylül’de gördük”

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, “Whatsapp gruplarından öğrencilere baskı yapılıyor. Eylem yapın direnin diye. Ben özellikle o öğrencilerimizin ailelerine sesleniyorum. Biz bu filmi 12 Eylül öncesinde gördük. Marjinal gruplar girdi oradaki öğrencilerimizin içine. Öğrencileri, akademisyenleri ve ailelerimizi aklı selime davet ediyorum. Devletimiz içerisinde de bazen polis kardeşlerimiz belki stresten belki başka şeyler, ben o kapıya kelepçenin takılmasını doğru bulmuyorum. Yeni atanan rektörümüz çok değerli bir bilim insanı. Şimdi istifaya davet ediliyor. Çok yanlış görüyorum. Devlet gücünü zedeleyecek bir geri adımın Türkiye’de önünün alınamayacağı olaylara sevk edeceğinden dolayı ben rektörümüze güveniyorum. O çocuklar da anlayacaklar. O terörist grupların maalesef bir ana muhalefet partisi İstanbul il başkanı tarafından DKHPC militanı gibi bu olayları provoke etmesini esefle karşılıyorum. İnşallah Türkiye bunları demokratik olgunlukla aşabilecek güçtedir” diye konuştu.