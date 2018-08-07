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Cüneyt Arkın'ın son durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında doktoru tarafından açıklama yapıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:47
Cüneyt Arkın'ın son durumuna ilişkin açıklama

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Özsezgin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun dünden beri iyi olduğunu söyledi.

Özsezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar gününden bu yana hastanede olan Arkın'ın büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda, KOAH nedeniyle solunum sıkıntısıyla hastanelerine geldiğini belirtti.

Arkın'ın iki gündür yoğun bakımda takip edildiğini ifade eden Özsezgin, "Sağlık durumu iyi ama büyük bir spazm geçirdi. Dünden beri sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

''BAKAN ERSOY VE BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR EDERİZ''

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur da babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde çok korkmuştuk ama hastaneye geldiğimiz andan beri hastane yetkililer ilgi gösterdiler. Çok kısa bir sürede, bugün iyi gördüm. Yarın da inşallah hastaneden çıkmış olacağız. O yüzden sizden ricam sosyal medyada çıkan haberlere inanmayın, bu tür haberler yüzünden biz de üzülüyoruz. Burada emin ellerdeyiz hastane yetkililerine teşekkür ederiz.'' diye konuştu.

Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur ise eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyiye gittiğini kaydetti.

Eşinin soluk almada zorlanmasının kendilerini de korkuttuğunu vurgulayan Cüreklibatur, süreçte yanlarında olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:47
  1. Cüneyt Arkın
  2. KOAH
  3. Kaan Cüreklibatur
  4. Betül Cüreklibatur
  5. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  6. Fahrettin Koca

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