Cumhuriyet yazarı haddi aştı... Mehmetçik'e düşman, Esed’e şebbiha!

yeniakit.com.tr Afrin harekatı sırasında, terör örgütünün sözcülüğünü üstlenip, “YPG’den 'Zeytin Dalı Harekatı'nda verilen kayıp hakkında açıklama” manşeti atan, her milli meselede Türkiye’ye muhalif hareket eden, şehitlere ‘şehit’ bile diyemeyen Cumhuriyet’in yazarı Mustafa Kemal Erdemol, Esed rejiminin, Türkiye’nin Suriye’deki gözlem noktalarına yaptığı saldırıları deyim yerindeyse aklamaya çalıştı. AK Parti hükümetine yüklenmek için akılalmaz sözler sarf eden Erdemol, aynı zamanda Soçi Mutabakatı hakkında da kendisiyle çelişen ifadeler kullandı.

Erdemol, Cumhuriyet TV’ye konuştu.

“Gözlem noktaları Türkiye’nin malı değil”

Gözlem kulelerini Türkiye’nin kendi başına kurmadığını, Soçi Mutabakatı’na taraf olan ülkelerle birlikte söz konusu kulelerin faaliyete geçirildiğini ifade eden Erdemol şunları söyledi:

“Şunun bilinmesi lazım, oradaki gözlem kuleleri Türkiye’nin kendi malı değil. Dolayısıyla o kulelerin amacı, Türkiye’nin Suriye’nin faaliyetlerini değil, Soçi Mutabakatı’na taraf olan ülkelerin de bilgisiyle ateşkesi izlemek için kurdurulmuş gözetleme kuleleridir. Yani Türkiye’nin kendi isnsiyatifiyle kurduğu, dolayısıyla bu insiyatiften yola çıkarak bir takım tasarruflar yapabileceği bir yer değil Suriye’nin o bölgesi.”

“Rejim, kulelerin kime ait olduğuyla ilgilenmiyor”

Erdemol, “Suriye orada Türk hedefleri diye saldırmıyor. Ülkesi işgal altında, 60 binden fazla cihatçıya karşı savaşan meşru, egemen bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıylaorada gözetleme kulelerinin kime ait olduğu Suriye’yi çok ilgilendirmez. Düşman hedef gözüyle bakar, saldırır.” diye konuştu.

Kendisiyle çelişti... Esed, zaten mutabakat yüzünden saldıramaz!

Esed’in ülkesi, terör örgütleri tarafından işgal edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye, sınır komşusu olduğu ülkeden gelebilecek terör tehdidine karşı dünyayı harekete geçirmeye çalışıp Suriye’deki gözlem noktalarında bulunuyor. Aynı zamanda gözlem noktaları, Erdemol’un dediği gibi Türkiye’nin tek başında değil birçok ülkenin onayı ve bilgisi dahilinde kuruldu. Soçi Mutabakatı kapsamında, birçok ülkenin onayıyla kurulduğu halde gözlem noktalarına saldırı düzenlenmesi asıl skandalın sebebi!.. Erdemol, Türkiye düşmanlığı yapmak için bu skandalı görmezden geldi. Mutabakat nedeniyle birçok ülkenin onay verdiği gözlem noktalarına saldırılması, sadece Türkiye’ye yönelik bir saldırı değil, Soçi Mutabakatı’na taraf olan tüm ülkelere saldırı anlamına geliyor...

Aynı zamanda Erdemol, Esed’in gözlem noktalarının kime ait olduğuna bakmayacağını, kim olursa olsun düşman olarak gördüğünü, o yüzden vurduğunu söyledi. Cumhuriyet yazarı, gözlem noktalarının “Türkiye’nin kendi malı” olmadığını belirttiği ve mutabakata taraf olanların gözlem noktasında dahli olduğunu söylemesine rağmen, rejimin saldırılarını adeta meşrulaştırmaya çalıştı.

Röportajın ilerleyen bölümlerinde Erdemol, Esed’in niçin gözlem noktalarına saldırmaya başladığı hakkında konuşurken de, Türkiye’nin gözlem noktalarında amacının dışında faaliyetlerin yürütülüp yürütülmediğinin sorulması gerektiğini belirtti. Hülasa; sürekli terörün yanında olan gazetenin yazarı, TSK ve Türk hükümetini neredeyse suçlu çıkarıp, Esed’in saldırılarını meşrulaştırdı!..