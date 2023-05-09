Cumhuriyet Riyakârlar Partisi’nden bir ikiyüzlülük daha! Bakalım buna ne diyecekler
CHP’li Çukurova Belediyesi’nin, idamlarının 51. yıldönümünde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın heykellerinin yer aldığı bir “Anıt Park” yaptırmasını istismarcılık olarak nitelendiren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “O dönemde, idamların Meclis’ten geçmesi için gereken 28 oy, CHP’li vekiller sayesinde tamamlanmıştı” hatırlatmasında bulundu.
CHP’li Çukurova Belediyesi’nin, idamlarının 51. yıldönümünde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın heykellerinin yer aldığı bir “Anıt Park” yaptırmasını istismarcılık olarak nitelendiren Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “O dönemde, idamların Meclis’ten geçmesi için gereken 28 oy, CHP’li vekiller sayesinde tamamlanmıştı” hatırlatmasında bulundu.
Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:
“CHP’li belediyeler, heykel açılışı yapmaya doyamıyor.
Belediyelerde böylesine “büyük bir icraata!” imza atanlar…
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Şayet, bir de iktidara gelirlerse…
Siz, asıl o vakit görün; ülkemize nasıl “hizmet” edilirmiş!
DENİZ’LERİN İSTİSMARI
CHP’li Çukurova Belediyesi…
İdamlarının 51. Yıldönümünde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan’ın heykellerinin yer aldığı bir “Anıt Park” yaptırdı.
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O dönemde, idamların Meclis’ten geçmesi için gereken 28 oy, CHP’li vekiller sayesinde tamamlanmıştı.
51 yıldır Deniz’leri istismar eden Cumhuriyet Riyakârlar Partisi’nden bahsediyoruz!”