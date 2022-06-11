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Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan YÖK'e iki atama!
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan YÖK'e iki atama!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Prof.Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 01:56:00 - 2022-06-11 01:59:23
Cumhurbaşkanlığı'ndan YÖK'e iki atama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

Prof. Dr. Kemal Şenocak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Hüseyin Karaman da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

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