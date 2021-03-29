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Ekonomi Cumhurbaşkanlığından kur açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığından kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Ertem, Merkez Bankası'nın uyguladığı dalgalı kur rejiminden kesinlikle taviz verilmeyeceğini, yumuşak veya sert hiçbir sermaye kontrolünün gündemde olmadığının altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:23:00 -
Cumhurbaşkanlığından kur açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Cemil Ertem, artan döviz kurlarına ilişkin Reuters'a değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye kontrolü gibi iddiaların 'hayal ürünü' olduğunu ifade eden Ertem, "Merkez Bankası dalgalı kur rejimi uyguluyor ve bundan kesinlikle taviz verilmeyecek. (TCMB Başkanı) Kavcıoğlu da aynı şekilde düşünüyor. Dolayısıyla kambiyo rejiminden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Yumuşak ya da sert hiçbir şekilde sermaye kontrolü gibi bir gündem yok" dedi.

 Cemil Ertem

Ertem Türkiye'nin yabancı yatırımcıların 'her türlü düzenlemede güvenebileceği' ülkelerden olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ki uygulamalar da bunu gösteriyor. Türkiye, mali disiplin, tam açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimine dayalı üç ayaktan oluşan bir çerçevede hareket ediyor ve bundan vazgeçilmeyecektir" dedi.

Ertem, bu ay açıklanan ekonomik reform programı ile kamu borcunun gayrı safi yurtiçi hasılaya oranının daha aşağı çekilmesinin de mümkün olduğunu ifade etti.

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