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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bugün daha kararlı ve dayanıklıdır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yapmış olduğu açıklamada Türkiye-ABD ilişkilerindeki krize dair "Askeri darbeler, terör saldırıları ve finansal operasyonlar atlatmış bir ülke olan Türkiye, bugün daha kararlı ve dayanıklıdır. Hiçbir tehdit veya saldırı bu durumu değiştiremez" değerlendirmesinde bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:15
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bugün daha kararlı ve dayanıklıdır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-ABD ilişkilerindeki krize dair bugün Daily Sabah gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kalın'ın o yazısı:

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiğinde birçok uluslararası yorumcu, Türk devletinin ve ekonomisinin tamamen çökeceğini öngörmüştü. Ancak Türkiye bu karanlıktan daha güçlü çıkarak siyasi istikrar ve iktisadi kalkınma yolunda yürümeye devam etti. Bu olayın üzerinden iki yıl geçmişken Trump yönetimiyle bir papaz yüzünden yaşanan mevcut kriz ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye’nin kararlılığını azaltmayacaktır.

50 milyondan fazla vatandaşımızın oy kullandığı 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş yıl daha görevde kalma hakkını elde etti. Seçim sonuçları, aynı zamanda bürokrasiyi azaltacak ve etkin yönetimi sağlayacak olan başkanlık sisteminin bir teyidi anlamına geliyordu. Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan cari ve yeni projelerden oluşan 100 günlük çalışma planını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Türk ekonomisinin yeni hedeflerini ve OVP’yi açıklayacak. 29 Ekim’de İstanbul’un yeni havalimanı faaliyete geçecek. Bu yıl Türkiye’yi yaklaşık 40 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Büyük kamu projeleri planlandığı gibi devam ediyor. Tüm bunlar, Türkiye’nin kamu kurumlarının ve ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya koyuyor.

Elbette Türk Lirası’nın Amerikan Doları’na karşı değer kaybetmesi bir sınama olarak karşımızda bulunuyor. Ancak Türkiye bu zorluklarla mücadele etmeye hazırdır. Esasewn bu konu, bir kur savaşının ötesindedir. Trump yönetiminin terör suçundan ev hapsinde bulunan Papaz Brunson meselesi sebebiyle iki bakanımıza yaptırım uygulama kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinin dip yapmasına neden oldu. Türk tarafının meseleyi diplomatik kanallardan çözme girişimleri ABD tarafından reddedildi. Türkiye’nin iyi niyeti ve sonuç almaya yönelik yaklaşımı, Trump yönetiminin ideolojik tutumu ve uzlaşmaz tavrı nedeniyle bir kenara itildi.

Türkiye, güvenlik endişelerinin NATO müttefiki tarafından ciddiye alınması isteğinde sonuna kadar haklıdır. Ancak ABD, hem Obama hem de Trump döneminde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYG/YPG ile işbirliği konusunda Türkiye’nin itirazlarını dikkate almadı. ABD’deki FETÖ yapılanması konusunda adım atmadı. Ne DEAŞ ile mücadele ne de Amerikan sistemi, Türkiye’nin milli çıkarlarına ve Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veren politika ve tavırları meşrulaştırmaz.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Türkiye kamuoyunun tamamı, meşru güvenlik endişelerimizi yok sayan Amerikan politikalarına karşıdır. Türkiye’ye yönelik tehditler, yaptırımlar veya kabadayılıklar hiçbir işe yaramaz. Ancak Türkiye’nin kararlılığını artırır ve ABD’yi hem Türkiye’de hem de uluslararası camiada yalnızlaştırır. Trump yönetimi şimdiye kadar Kanada, Meksika, Küba, Çin, Rusya, NATO, Almanya ve birçok başka ülkeyle özellikle iç gündem sebebiyle kavgaya girişti. Bu durum ABD’nin güvenilir bir dost ve müttefik olarak itibarına zarar verdi. Türkiye’deki algı da bundan farklı değildir.

Türkiye tehditlere, baskılara, yaptırımlara veya finansal operasyonlara boyun eğmeyecek. Başkalarının taleplerini kendi güvenlik endişelerinin önüne koymayacak. Bir NATO müttefiki olarak herkesin güvenliği için üzerimize düşenin fazlasını yaptık. Terörün her türlüsüne karşı müttefiklerimizin yanında olduk. Başka ülkelere yönelik terör tehditlerine karşı onlarla işbirliği yaptık. Şimdi müttefiklerimizin bize aynı şekilde davranmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Ancak müttefiklerimiz, Türkiye’ye ne PKK ne de FETÖ terörüyle mücadelesinde hiçbir destek sunmamıştır.

Türkiye dış politika ufkunu genişletirken, bağımsızlığından ve egemenliğinden vazgeçmeyecektir. Eşitlik, ortak çıkarlar ve ortaklık temelinde tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir. Aynı zamanda enerji kaynaklarını ve finansal alternatiflerini çeşitlendirmeye devam edecektir. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve 21.yüzyıl diplomasisinin gerçekleri göz önünde bulundurulursa bu doğaldır.

Askeri darbeler, terör saldırıları ve finansal operasyonlar atlatmış bir ülke olan Türkiye, bugün daha kararlı ve dayanıklıdır. Hiçbir tehdit veya saldırı bu durumu değiştiremez.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:15
  1. İstanbul
  2. İbrahim Kalın
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
  4. Açıklama
  5. Değerlendirme
  6. Türkiye

YORUM YAZ

  • AbdülkadirAbdülkadir51 dk önce
    Türkiyenin 1960 darbesinden bu yana darbeler,muhtıralar sağ sol çatışmaları,gezi türü olaylar fetö dhkpc pkk diğer sağ ve sol örgütlerin verdiği zararlarla birlikte asker sivil devlet kurumlarında yapılan rüşvet yolsuzluk zimmete para geçirmelerde dahil yaklaşık 2 trilyon dolar parası buhar oldu uçtu gitti.Tüm bunlara rağmen halen ayaktaysak bu bizim gelecekte güçlü bir ülke olacağımızın en kuvvetli göstergesidir.Allah nice az toplulukları çok topluluklara galip getirmiştir. Amerikalılar bastırdıkça biz daha da güçleneceğiz.Türkiye vazgeçilmez stratejik bir noktadadır.Onun için amerika bize daha fazla baskı yapamaz.Maduroya yaptığı gibi suikast yapmayı deneyebilir.Kesinlikle bütün gözlerimizi açmalıyız.
  • DoktorDoktor1 sa önce
    Bu işin tek çözüm yolu esestçi abd ve haramzadesi pissraili bireysel BOYKOT. İphone Coca cola pepsi burger king mc donalds dominos fanta sprite magnum facebook twitter youtube instagram levis tommy hilfiger ve daha niceleri BOYKOT BOYKOT BOYKOT. Bebek katilerini BOYKOT. Paranızı ve zamanınızı mantıklı harcayın.
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