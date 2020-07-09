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Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu."

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:41:30 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu."
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