Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Maduro ve ailesine saldırıyı kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Venezuela Ulusal Muhafız Birlikleri töreni sırasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı yayımladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, Maduro'yla çektirdikleri bir fotoğrafı, "Güçlü kal dostum" mesajı ile paylaştı.