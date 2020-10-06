Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, HKÜ'nün programına online katıldı:

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tarih anlayışını artık çok ciddi şekilde sorgulamamız gerekiyor. Ortaya koyacağımız ilmi ve bilimsel çalışmalarla bir dünya tarihi perspektifini nasıl geliştirebiliriz, dünya tarihini nasıl yeniden yazabiliriz sorusunu sormamız gerekiyor." dedi.

İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesine (HKÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilere, üniversiteyi ve Gaziantep’i tanıtmak amacıyla HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin son yıllarda yaptığı akademik çalışmalarla adından söz ettirdiğini dile getiren Kalın, akademik yılın tüm öğrenci ve akademisyenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dünyanın çok hızlı bir değişimden geçtiğini vurgulayan Kalın, şöyle konuştu:

"Soğuk savaş döneminin sona ermesinden sonra tek dünyanın yerine çok kutuplu bir dünyanın inşasının olacağı beklentileri vardı. Fakat yaklaşık 30 yıldır dünyadaki düzen arayışı hala sonuçlanmış değil. İnsanlar 'Yeni ideal devlet düzeni veya toplumsal yaşama modeli arayışı sona ermiştir. Bu manada tarihin sonu gelmiştir' diye bir tez ortaya atmışlardır. Son 30 yıldır yaşananlar aslında tarihin sona ermediğini tam tersine hızının arttığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Dahası hem bölgesel hem küresel tarihin nasıl şekilleneceği yönünde yeni fikirlerin, yeni ideallerin, yeni tezlerin ortaya atıldığını görüyoruz."

Modernleşme sisteminde "oryantalizm" ve "Avrupa merkezci" anlayışın hala zihinleri şekillendirmeyi sürdürdüğünü ifade eden Kalın, farklı ve geniş pencerelerden tarihe bakılması gerektiğini dile getirdi.

Kalın, şunları söyledi:

"Avrupa merkezci tarih akışı içinde 'sen, ben, biz' yokuz. Batıda olmayan beyaz adam yok. Sadece biz değil. Çin, Hint, Latin Amerika, Afrika medeniyetleri yok. İslam medeniyeti katkı sunuyor ama ana akış yine Avrupa merkezi perspektiften devam ediyor. Bizimde tarih anlayışını artık çok ciddi şekilde sorgulamamız gerekiyor. Ortaya koyacağımız ilmi ve bilimsel çalışmalarla bir dünya tarihi perspektifini nasıl geliştirebiliriz, dünya tarihini nasıl yeniden yazabiliriz sorusunu sormamız gerekiyor. Avrupa merkezci tarih perspektifini bir kenara koyarak bizim dünyaya yeniden bakmamız gerekiyor."

Türkiye'nin uluslararası siyasette bunu yapmaya çalıştığına dikkati çeken Kalın, "Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' dediğinde sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesinden bahsetmiyor. Aynı zamanda herkesin eşit haktör muamelesi gördüğü, adil, paylaşımcı bir dünya düzeninden bahsediyor. Hiç kimsenin tam merkezde olmadığı herkesin paylaştığı, Avrupa merkezci ön yargıları ve kalıpların reddedildiği, adalete dayalı bir dünya sisteminden bahsediyor. Bizim bunu siyasetten uluslararası ilişkilere, bilimsel çalışmalardan kültür sanat alanına kadar her zaman ve zeminde büyük bir perspektif olarak ortaya koymamız gerekiyor." diye konuştu.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise akademik yıl açılışının öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti.

Üniversitesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aldıklarını ve her şeyin başında sağlığın geldiğini ifade eden Dereli, "Öğrencilerimiz için gerekli tüm önlemleri aldık. Dünyayı kasıp kavuran bu virüsten inşallah en kısa sürede kurtulup yine hep beraber eski günlerimize geri döneriz." dedi.

Programa video konferans ile katılan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da kente yeni gelen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kısa sürede ortama adapte olacağını söyledi.

HKÜ'nün son yıllarda yaptıkları başarılı çalışmalarla adını duyurduğunun altını çizen Kalyoncu, "Sizlerle gurur duyuyorum. En küçük proje dahi yaptığınızda bizlerin size emek verenlerin göğsü kabarıyor. Emin adımlarla ilerleyin, kendinize ve ülkenize değerler katın." diye konuştu.



