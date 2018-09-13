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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle o kurumların ismi değişti

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak Dernekler Dairesi Başkanlığının adı da Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:54
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle o kurumların ismi değişti

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.

Öte yandan, mevzuatta Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, yine Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürüne yapılmış sayılacak.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İSMİ DEĞİŞTİ

Buna göre, Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.
Aynı kararnamede, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de belirlendi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:54
  1. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
  2. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

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