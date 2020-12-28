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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ediyor! Yeni tedbirler geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ediyor! Yeni tedbirler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen 2020 yılının son Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantıda yeni alınacak tedbirlerin yanı sıra aşı takvimi görüşülecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:37:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ediyor! Yeni tedbirler geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

2020'nin son Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı.

2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.

Yeni tedbirler görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler paylaşılacak.

Aşı takvimine son şekli verilecek

Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

Koronavirüs aşısına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.

 

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