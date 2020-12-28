Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ediyor! Yeni tedbirler geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen 2020 yılının son Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantıda yeni alınacak tedbirlerin yanı sıra aşı takvimi görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
2020'nin son Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı.
2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.
Yeni tedbirler görüşülecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler paylaşılacak.
Aşı takvimine son şekli verilecek
Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.
Koronavirüs aşısına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.