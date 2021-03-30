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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Flaş Merkez Bankası açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Flaş Merkez Bankası açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesaj vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 13:38:00 -
Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Flaş Merkez Bankası açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki önemli değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca açıklamalarda bulundu.

Karaca yaptığı açıklamada 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesajlar vereceğini söyledi.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisiyle yoluna devam edeceğini belirten Karaca, sermaye kontrolüne ilişkin dedikoduların da hiç gündemlerinde olmadığını kaydetti.

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