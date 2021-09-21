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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'i kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 16:19:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, bölgesel konuların yanı sıra mevcut ikili ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar ele alındı.

Görüşme kapsamında, güvenlik, savunma, enerji, sağlık, turizm olmak üzere birçok sektörde iş birliğinin arttırılmasına yönelik konular değerlendirildi, 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının bu yıl içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmede, Abazoviç, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ve geldikleri andan itibaren kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade etti.

Türkiye ve Karadağ'ın ortak bir tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli beşeri ve akrabalık bağlarına sahip iki ülke olduğunu vurgulayan Oktay ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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