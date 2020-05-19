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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı:

"Milli mücadelemizin şanlı miladının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklal kahramanlarımızı minnetle anıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:20:54 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin şanlı miladının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklal kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Aynı şevk, heyecan ve inancı yüreklerinde taşıyan aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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