  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı! Ankara-Niğde Otoyolu ilk sınavını başarıyla geçti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı! Ankara-Niğde Otoyolu ilk sınavını başarıyla geçti

4 Eylül Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılan ve "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan bir araç, ekiplerin anında müdahalesi sonucu kısa sürede yoluna devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:57:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı! Ankara-Niğde Otoyolu ilk sınavını başarıyla geçti

"Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen ve tamamlanan bölümleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül Cuma günü düzenlenen törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan bir araç, kameralarla tespit edildikten sonra 10 dakikada yapılan müdahaleyle güvenli bir şekilde yoluna devam etti.

Arıza kameralarla tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu, ilk sınavını başarıyla geçti. Ankara gişelerinden geçen bir araç, otoyolun 13'üncü kilometresinde sorun yaşadı. Otoyoldaki emniyet şeridinde duraklayan araç "Olay Algılamalı Akıllı Ulaşım Sistemleri" kameralarınca anında tespit edildi. Ekiplerin görüntüleri incelemeleri sonucu aracın lastiğinin patladığı belirlendi. Bunun ardında da saha trafik ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sürücü şaşkınlık yaşadı

Ekiplerin 10 dakika gibi kısa sürede olay yerine ulaşması sonucu yaptıkları müdahale sonucu yaşanan sorun çözüme kavuşurken, araç sürücüsünün, bu kadar kısa sürede müdahale edilmesini şaşkınlıkla karşıladığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstiklal Marşı
Aktüel

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı 10 kıtası | Milli mücadele ruhunun yaşandığı, düşmana karşı büyük bir savaş verildiği dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı, M..
Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi
Korona Virüs

Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Koronavirüse karşı Alman aşısının Türkiye’deki deneme tarihinin 10 Eylül olduğu ileri sürüldü.
Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı
Dünya

Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan-Kosova-İsrail anlaşmasında Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kud..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı