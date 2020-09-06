Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı! Ankara-Niğde Otoyolu ilk sınavını başarıyla geçti

"Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen ve tamamlanan bölümleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül Cuma günü düzenlenen törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastiği patlayan bir araç, kameralarla tespit edildikten sonra 10 dakikada yapılan müdahaleyle güvenli bir şekilde yoluna devam etti.

Arıza kameralarla tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, "Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu, ilk sınavını başarıyla geçti. Ankara gişelerinden geçen bir araç, otoyolun 13'üncü kilometresinde sorun yaşadı. Otoyoldaki emniyet şeridinde duraklayan araç "Olay Algılamalı Akıllı Ulaşım Sistemleri" kameralarınca anında tespit edildi. Ekiplerin görüntüleri incelemeleri sonucu aracın lastiğinin patladığı belirlendi. Bunun ardında da saha trafik ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sürücü şaşkınlık yaşadı

Ekiplerin 10 dakika gibi kısa sürede olay yerine ulaşması sonucu yaptıkları müdahale sonucu yaşanan sorun çözüme kavuşurken, araç sürücüsünün, bu kadar kısa sürede müdahale edilmesini şaşkınlıkla karşıladığı belirtildi.