Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda emniyetten aldığım rakamlara göre burada 450 bin kişi var. Ankara 31 Mart’a hazırız diyor" dedi.
IHAAW151102-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda emniyetten aldığım rakamlara göre burada 450 bin kişi var.23 Mart 2019 Cumartesi 15:16
IHAAW151102-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda emniyetten aldığım rakamlara göre burada 450 bin kişi var. Ankara 31 Mart’a hazırız diyor" dedi.23.03.2019 15:11:02TSINNNN
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