Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için son olacak." IHAAW152606-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için son olacak.

IHAAW152606-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için son olacak."23.03.2019 15:26:06TSINNNN

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