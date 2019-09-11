Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.11 Eylül 2019 Çarşamba 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
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