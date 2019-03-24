Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı’ya geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 25 Mart Pazartesi günü Ağrı’ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 25 Mart Pazartesi günü Ağrı’ya gelecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Ağrı’ya geliyor. 25 Mart Pazartesi günü Ağrı’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.30’da il merkezindeki Dörtyol kavşağında bir miting düzenleyecek ve halka seslenerek, yerel seçimler için belediye başkan adaylarına destek isteyecek.

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