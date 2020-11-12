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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'n tarihi 'uzay' hamlesi müjdesini SSB görüntülerle paylaştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n tarihi 'uzay' hamlesi müjdesini SSB görüntülerle paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı." müjdesini verdiği uzay hamlesi görüntülerini Savunma Sanayii Başkanlığı Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:09:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında bir müjdeyi daha duyurdu. "Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetleriyle yapılan Uydu Fırlatma testleri başarıyla tamamlandı." müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaşıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında açıklamalarda bulundu.

Türkiye artık uzay liginde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. ROKETSAN'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı artık uzay liginde olduğunuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyoruz.

Yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık."

Yerli ve milli uydu fırlatma testleri Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

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