Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu açılış töreninin ardından Konya’da esnaf ziyareti yaptı. Bakan Koca, ziyaretlerinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Mesele Gençlik Buluşması’na katıldı.

Burada konuşan Bakan Koca, "Türkiye sizlerden yaşlanmamanızı, gençliğin fetih ruhuyla bu ülkeye yepyeni şeyler vermenizi bekliyor. Sizleri önceki kuşaklardan, babalarınızdan, annelerinizden ve hocalarınızdan ayıran bir özelliğiniz var. Bu özellik, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kuşağı olmanızdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız. Cumhuriyetin kuruluş yıllarını, o ilk kuşakların adanmışlığını hatırlamalıyız ve bayrağımızı şimdi tüm dünyanın göreceği şekilde yükseltmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile bayrağımızın tüm dünyanın göreceği şekilde nasıl yükseltebileceğimizi ifade etti. Sevgili gençler, ilk nesli olduğunuz Türkiye Yüzyılı'nda, bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke değildir. 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı, başka ülkelerin çıkarlarını, Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı, enerji alanından sağlığa, vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayını geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yarıda kesmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi" dedi.