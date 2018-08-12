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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize turu sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki temaslarına devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan Ramada Oteli'nin açılışını yapan Erdoğan çocuklarla da yakından ilgilendi.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize turu sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de bulunan Ramada Oteli'nin açılışını yaptı.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Erdoğan, açılış esnasında kısa bir konuşma yaparak, "Rize Ramada Otelimizin gerek sahiplerine gerek Rizemize gerek tüm milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bol, bereketli kazançlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Erdoğan, dua edilmesinin ardından otelin açılış kurdelesini kesti.

'TAYYİP DEDE' DİYEN ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Erdoğan, otel önünde kendisine "Tayyip Dede" diye seslenen çocuklarla yakından ilgilendi. Açılışa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da katıldı.

Başkan Erdoğan, kentteki temaslarının ardından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Trabzon'a geçecek.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 14:07
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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