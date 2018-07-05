Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçim sonuçlarının yanı sıra Remi Gazete'de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da yer aldı. Erdoğan'ın mal varlığına geçen yıl Üsküdar Kısıklı'daki 4 milyon TL'lik konutunu da ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankada ve elinde bulunan toplam nakit parasının 6 milyon 347 bin 760 TL olduğu ifade edilirken, Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon TL borcu olduğu da belirtildi.