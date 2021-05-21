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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

"Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.

Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek.

Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak.

Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

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