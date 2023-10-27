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Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeren Ertaş'ın ailesine taziye telefonu
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeren Ertaş'ın ailesine taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeren Ertaş'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın acılı babası Akın Ertaş ile telefonda görüşerek, taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu vefat eden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziyede bulundu

Bakan Bak, Ertaş'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da acılı baba Akın Ertaş ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.

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