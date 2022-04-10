Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum."