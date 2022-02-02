Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknolojik ürünlere vergi indirimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte gelen vergi indirimi sorusu dikkat çekti.

Telefon bilgisayar gibi teknolojik aletler için vergi indirimi olup olmayacağı sorusuna Cunhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakarken durumun Maliye Bakanlığı ile ele alınacağını söyledi.

"Vergi oranlarında düşüş olur mu?"

Soru sormak için söz alan kız öğrenci, "Bilgisayar, cep telefonu gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak biraz maliyetli. Bu konuda da bizlere destek müjdesi verir misiniz? Böyle bir şey var mı? Bir de vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi?" dedi.

Kız öğrencinin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na "Evet Mehmet ne diyorsun" dedi.

"Bazı çalışmalar yapabiliriz"

Bakan Kasapoğlu, "Efendim malumunuz, öğrencilerimizin hem barınması hem beslenmesi, ekstra burs ve kredi imkanlarıyla dünyanın bu anlamdaki en güçlü hizmetini sunan ülkesiyiz. Ve bunla birlikte dünyanın en geniş yurt altyapısı biz de. Tabii ki gençlerimizin ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor, bu çerçevede biz bazı çalışmalar yapabiliriz ama bunları zamana bırakmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili "Bazı çalışmalar yapabiliriz. Sevgili kardeşimizin bu talebi maliyet olarak ne getirir ne götürürü Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapalım ona göre bir adım atalım." talimatı verdi.