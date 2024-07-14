Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suikast sonrası ilk açıklama

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yaptığı esnada silah sesleriyle yere düştü. Trump, gizli servis ajanları ve polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dünyanın konuştuğu olay sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.

Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.