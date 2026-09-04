Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç dönem Çekmeköy Belediye Başkanlığı yapan Sıddık Eraslan’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Eraslan’ın cenazesinin cuma namazının ardından Çekmeköy’de defnedileceği açıklandı.
Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan’ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eraslan’ın Çekmeköy’e üç dönem boyunca önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“1994’ten 2009’a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”
ÇEKMEKÖY MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK
Sıddık Eraslan için cuma namazının ardından Çekmeköy Ensar Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Eraslan’ın naaşı, buradaki törenin ardından Çekmeköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Eraslan, 1994-2009 yılları arasında üç dönem ve toplam 15 yıl boyunca Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.
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