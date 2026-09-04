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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç dönem Çekmeköy Belediye Başkanlığı yapan Sıddık Eraslan’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Eraslan’ın cenazesinin cuma namazının ardından Çekmeköy’de defnedileceği açıklandı.

Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan’ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eraslan’ın Çekmeköy’e üç dönem boyunca önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1994’ten 2009’a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

ÇEKMEKÖY MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Sıddık Eraslan için cuma namazının ardından Çekmeköy Ensar Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Eraslan’ın naaşı, buradaki törenin ardından Çekmeköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Eraslan, 1994-2009 yılları arasında üç dönem ve toplam 15 yıl boyunca Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Emine Erdoğan'dan taziye mesajı! Vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan unutulmadı!
Emine Erdoğan'dan taziye mesajı! Vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan unutulmadı!

Gündem

Emine Erdoğan'dan taziye mesajı! Vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan unutulmadı!

Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan kimdir?
Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan kimdir?

Biyografi

Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan kimdir?

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