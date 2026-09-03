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Gündem Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek
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Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek

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Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 7 Eylül Pazartesi günü 15.00’te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.”

DAVUTOĞLU ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Ankara Adliyesi’ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

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Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek

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