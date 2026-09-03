  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şemsiyelerinizi hazırda tutun! 3 bölge için rüzgar ve sağanak uyarısı Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı: Türkiye’den ihracatta rekor üstüne rekor! Bakan Şimşek'ten enflasyona ilk yorum: Petrol fiyatlarına dikkat çekti Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçiler toprak altında kaldı Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu Nevşin Mengü muhalefete isyan etti: İktidar çalışıyor, siz ne yapıyorsunuz? Batan gemi ile ilgili yeni gelişme: ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma Trump İsmet İnönü'yü örnek aldı ve... ABD-İran savaşında şaşırtan gelişme! Küresel zorba Trump’ın aklındaki plan ortaya çıktı
Teknoloji Ağustosta 511 milyon doları aştı: Savunma ve havacılıkta ihracat yüzde 16 arttı
Teknoloji

Ağustosta 511 milyon doları aştı: Savunma ve havacılıkta ihracat yüzde 16 arttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ağustosta 511 milyon doları aştı: Savunma ve havacılıkta ihracat yüzde 16 arttı

Türkiye savunma ve havacılık sanayisinde ihracat ivmesini sürdürüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün açıkladığı verilere göre, sektörün ağustos ayı ihracatı 511,4 milyon dolara ulaştı. İlk 8 aydaki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artarak 6,3 milyar dolara çıktı.

Ağustos ayındaki ihracat verilerini değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, Ağustos’ta 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdi” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Görgün, ağustos ayında savunma ve havacılık alanındaki ihracatın 511,4 milyon dolar olduğunu ve bu yılın ilk 8 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdiğini belirtti. İhracat verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Görgün, şu ifadelere yer verdi:

"Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, ağustosta 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu. Geride bıraktığımız 12 aylık dönemde ise toplam ihracatımız 10,9 milyar dolara yükseldi. Bugün ulaştığımız ihracat performansı; mühendislik yetkinliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğimizin güçlü bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; daha fazla ülkeye ulaşan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ihracatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum".

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos müjdesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos müjdesi

Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos müjdesi

Bağımsızlık ruhundan küresel savunma gücüne Aral: Zaferin Ruhunu Teknolojiyle Yaşatıyoruz
Bağımsızlık ruhundan küresel savunma gücüne Aral: Zaferin Ruhunu Teknolojiyle Yaşatıyoruz

Teknoloji

Bağımsızlık ruhundan küresel savunma gücüne Aral: Zaferin Ruhunu Teknolojiyle Yaşatıyoruz

Mekke İttifakı İstanbul’da toplanıyor! Üç ülke savunmada yol haritasını belirleyecek
Mekke İttifakı İstanbul’da toplanıyor! Üç ülke savunmada yol haritasını belirleyecek

Gündem

Mekke İttifakı İstanbul’da toplanıyor! Üç ülke savunmada yol haritasını belirleyecek

Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım
Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım

Dünya

Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım

İran’dan Kuveyt’e füze ve İHA saldırısı: Hava savunması devreye girdi
İran’dan Kuveyt’e füze ve İHA saldırısı: Hava savunması devreye girdi

Dünya

İran’dan Kuveyt’e füze ve İHA saldırısı: Hava savunması devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi

Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23