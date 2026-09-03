Ağustosta 511 milyon doları aştı: Savunma ve havacılıkta ihracat yüzde 16 arttı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye savunma ve havacılık sanayisinde ihracat ivmesini sürdürüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün açıkladığı verilere göre, sektörün ağustos ayı ihracatı 511,4 milyon dolara ulaştı. İlk 8 aydaki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artarak 6,3 milyar dolara çıktı.
Ağustos ayındaki ihracat verilerini değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, Ağustos’ta 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdi” dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Görgün, ağustos ayında savunma ve havacılık alanındaki ihracatın 511,4 milyon dolar olduğunu ve bu yılın ilk 8 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdiğini belirtti. İhracat verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Görgün, şu ifadelere yer verdi:
"Savunma ve havacılık sanayiimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, ağustosta 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu. Geride bıraktığımız 12 aylık dönemde ise toplam ihracatımız 10,9 milyar dolara yükseldi. Bugün ulaştığımız ihracat performansı; mühendislik yetkinliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğimizin güçlü bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; daha fazla ülkeye ulaşan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ihracatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum".
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