Girne'deki gemi faciası ‘geliyorum’ demiş! İki kaptanın tartışması mahkeme dosyasında

Filo Jet faciasında 31 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılan şirket direktörü Ali Özgüler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Zanlılarından 2. kaptan Merve Nur Seraslan'ın verdiği ifadede kazanın yaşandığı gün bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'nın kapalı olduğu, buna rağmen sefere çıkılması yönündeki kararın kaptanın değerlendirmesi ve sorumluluğu doğrultusunda alındığı ifade edildi. Seraslan’ın birinci kaptana "Bu halde çıkmayalım" dediği, gemi kaptanının hareket etme kararı aldığı, ancak seyir sırasında geminin su almaya başladığı da mahkeme dosyalarına girdi.

Soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında mürettebatın geminin su alma ihtimali konusunda önceden uyarıldığına ilişkin iddialar da bulunuyor.

8 KİŞİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Mahkemede kazada hayatını kaybeden 8 kişiye ait otopsi sonuçlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Otopsilerde 8 kişinin ölüm nedeninin boğulma olarak belirlendiği aktarıldı.

Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ZANLILARDAN ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlıdan kan ve idrar örnekleri alındığı, söz konusu örneklerin alkol ve uyuşturucu madde yönünden incelendiği belirtildi.

Ancak yapılan testlerin sonuçlarının henüz soruşturma dosyasına ulaşmadığı mahkemede ifade edildi.

Soruşturmanın devamında gemiye ilişkin teknik incelemelerin, belge ve kayıtların yanı sıra kazanın meydana geliş şekline dair diğer delillerin de değerlendirilmesi bekleniyor.