İhmaller zinciri mi? Batan geminin bilirkişi rapor ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada aralarında kaptan M.Ö.'nün de bulunduğu 9 şüpheli yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sunulan ilk bilirkişi raporu yaşanan skandalı gözler önüne serdi.

İkinci kaptan uyardı, dinlemedi! Honduras'tan alınan ehliyetle facia geldi!

Mahkemede verilen ifadeler ve ortaya çıkan detaylar ihmaller zincirini bir bir patlattı. Kadın ikinci kaptan M.N.S., kaza günü kaptanı sefere çıkmaması ve geminin su aldığı konusunda uyardığını ancak kaptanın uyarıları hiçe sayarak yola devam ettiğini iddia etti. Kaptan M.Ö.'nün geçerlilik süresi biten ehliyeti yerine Honduras'tan 3 bin 500 dolara yeni ehliyet aldığı kayıtlara geçerken, mahkeme heyeti geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını ve kaptanın seyir defterini de gemide bırakıp kaçtığını açıkladı. Mahkeme, 9 şüphelinin gözaltı süresini 8'er gün daha uzattı.

Raporda, çarpışmanın 03.13'te gerçekleştiği, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafından yırtılma nedeniyle süratle battığı, Alsu gemisinde ise sancak bordadaki hafif sıyrıklar dışında seyri engelleyecek veya su almaya sebep olacak majör hasar oluşmadığı belirtildi.

FACİANIN ASIL NEDENİ, KÖPRÜ ÜSTÜ ZAFİYETİ

Raporda kayıp faciasının esas nedenin "Köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı" olduğu belirtildi.

Raporda "Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M/T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir" denildi.

GÖZCÜ BULUNDURSAYDI, BATMA ENGELLENEBİLİRDİ

Raporda "Eğer Alsu, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli Kaptan'ı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi.

TECRÜBESİZ ZABİT, DURUMU ZAMANINDA ANALİZ EDEMEDİ

Köprüüstündeki tek başına, tecrübesiz zabit bu durumu zamanında analiz edememiş ve can kaybı/kayıp faciasının kapısı aralanmıştır. Şuana kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemşi Trafik Hizmetleri tarafından dosyaya sunulan VTS görüntülerinde, Tuğberk İmamoğlu gemisine ait bir görüntü kaydı bulunmamaktadır. Oysa ki Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu gemisinin ECDIS ekranında görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

"HAYALET GEMİ" MODUNDAYDI

Raporda, batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kusurları ise kazayı fiziki olarak başlatan "aktif tetikleyici etken" olarak tanımlandı. İncelemelere göre, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının kapalı veya arızalı olduğu, bu nedenle bölgedeki diğer gemiler için "hayalet gemi" modunda seyrettiği ifade edildi.

Ayrıca, iki gemi arasında yapılan telsiz mutabakatında "iskeleye (sola) kaçma" konusunda anlaşılmasına rağmen, Tuğberk İmamoğlu gemisinin son 0,5 milde mutabakata aykırı olarak aniden sancağa (sağa) dönerek Alsu'nun pruva hattına girdiği tespit edildi.

KAPTAN UYUMAYA GİTMİŞ

Çatışma anında köprüüstünde nöbetçi olan 2. zabitin, gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve olay anındaki vardiyasının bu gemideki "ilk seyir vardiyası" olduğu belirlendi.

Yoğun trafik bölgesinde olunmasına rağmen köprüüstünde zabit dışında hiçbir gözcü veya dümencinin bulunmadığı, bu durumun durumsal farkındalığı azalttığı kaydedildi.

Gemi kaptanının emniyet kurallarına aykırı olarak köprüüstünü terk ettiği ve ancak çatışma sarsıntısıyla uyandığı, köprüüstüne kazadan 7-10 dakika sonra çıkabildiği rapor edildi.