Türkiye’ye doğru ilerleyen Rus uçağında beklenmedik gelişme: Acil koduyla inmesi yönünde emir verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'dan Antalya'ya doğru hareket eden Rus uçağında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Havacılık yetkilileri uçağın indirilmesi yönünde karar aldı. Uçak Mineralnıye Vodı bölgesine indirildi.
Nijniy Novgorod’dan Antalya’ya sefer yapan Airbus A320 tipi uçak, tüm tuvaletlerin arızalanması üzerine Mineralnıye Vodı’ya indi. Uçaktaki 155 yolcu, sekiz saat sonra Moskova’dan gönderilen yedek uçakla yolculuğuna devam etti.
Telegram kanalı “Aviatorşçina”nın aktardığına göre, Rus hava yolu şirketine ait uçakta Türkiye’deki tatil beldesine giderken tüm tuvaletler arızalandı.
2 Eylül’de Airbus A320 tipi uçak, Nijniy Novgorod’dan Antalya’ya sefer gerçekleştiriyordu. Pilotlar, Vladikavkaz’a yaklaşırken tuvaletlerin arızalandığını hava trafik kontrolörlerine bildirdi. Pilotlar, uçağı Mineralnıye Vodı’ya indirmeye karar verdi. Mürettebat aciliyet sinyali vermedi. Uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı.
Uçakta 155 yolcu ve altı mürettebatın bulunduğu belirtildi. Uçak, inişin ardından seferlerden çekildi. Uzmanlar uçağın teknik durumunu değerlendirecek.
Turistleri almak üzere sekiz saat sonra Moskova’dan yedek uçak gönderildi. Yolcular Antalya’ya ancak 3 Eylül saat 07.00’de ulaştı.
Daha önce Delta Air Lines’a ait bir yolcu uçağının kabinini arızalı tuvaletten sızan su basmıştı. Kabin görevlileri yere battaniye sermek zorunda kalırken pilotlar da zorunlu iniş yapmıştı.
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