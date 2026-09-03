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Gündem Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti
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Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taziye ziyareti gerçekleştirdi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılanan Yılmaz’ın facia mağduru ailelere başsağlığı ziyaretlerinde de bulunacağı öğrenildi.

Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazanının ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere KKTC’ye gelen Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciası nedeniyle gerçekleştirdiği taziye ziyareti kapsamında temaslarda bulunması bekleniyor. Yılmaz’ın facia mağduru ailelere başsağlığı ziyaretlerinde de bulunacağı öğrenildi.

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