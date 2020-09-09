  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:19:07 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşini arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde şehide Allah'tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik
Medya

Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik

Provokatif haberleriyle bilinen FOX Ana Haber’de Fatih Portakal’ın yerine geçen Selçuk Tepeli’nin köprü geçiş ücretlerinden bahsederken kull..
Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar
Gündem

Yunan fena köpürecek! Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar

İskoçya ve Galler, Yunanistan'dan dönenlere karantina uygulamaya başlayınca, turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konuya ilişkin açıklama ya..
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı