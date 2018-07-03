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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

03 Temmuz 2018 Salı 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İmalı'nın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Hakkari'de 12 Haziran'da helikopterin ikmal yapması için çevre emniyetini aldığı sırada silah kazası sonucu bacağından yaralanan İmalı, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:47
  1. Hakkari
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı

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