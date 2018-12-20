Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye anlamlı hediye
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na başkanlık etti.20 Aralık 2018 Perşembe 21:50
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.
Gül ağacından Kur'an-ı Kerim
İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'ye gül ağacından Rahle ve Kuran-ı Kerim hediye etti.
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