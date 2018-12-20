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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye anlamlı hediye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na başkanlık etti.

20 Aralık 2018 Perşembe 21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye anlamlı hediye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.

Gül ağacından Kur'an-ı Kerim

İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'ye gül ağacından Rahle ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:50
  1. Kuran-ı Kerim
  2. Rahle
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Ruhani
  5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  6. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı

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