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Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'psikoloji eğitimi' için rapor talimatı

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:17:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'psikoloji eğitimi' için rapor talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi." ifadelerini kullandı.

 

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