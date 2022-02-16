Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Süreci tersine çevirmeyi başardık"

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaklaşık olarak 4 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında enerji fiyatları yer alırken, gözler yapılabilecek olan yeni düzenlemelere çevrildi.

Vatandaşlar alınacak yeni kararları merakla beklerken, kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kovid-19 testinde koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi karantinaya almıştık. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Bu süreçte yanımızda olan milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

KDV indiriminin etikete yansıyıp yansımadığı takip edilecek

Devlet ve hükümet işlerini hem yakından takip ettik, hem de gereken yönlendirmeleri yaptık. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların açıklandığı toplantıya canlı bağlantı ile katıldık. Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirme kararımızı milletimizle paylaştık. KDV indiriminin ülkemize ve üreticimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi hareket edenlere yaptırımları uygulayacaktır. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne de sürdürülebilirlik ilkesine sığar.

"BAE ile toplam 13 anlaşma imzaladık"

BAE ile toplam 13 anlaşma imzaladık. Ziyaretimiz Türkiye-BAE arasında yeni bir dönem başlattı. Önümüzdeki dönemde körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek diğer ülkelerle yakın temaslarımızı sıklaştıracağız. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda yeni dönemin yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık.

"Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye var"

Dün ile bugün arasında vicdanlı bir irtibat kurulamıyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmeden 2023 vizyonumuzun anlaşılması mümkün değildir. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, sağlıklı bir mukayesesini yapmak hepimizin görevidir. Sadece günü kurtararak geleceğimize güvenle bakamayız. Dün önceliğimiz can ve mal varlığımızı tehdit eden terördü. Dün önceliğimiz işsizlikti. Bugün artık sınırları içinde hiçbir terör faaliyetine izin vermeyen, sınırları dışındaki terör örgütlerini de takip eden bir Türkiye var. Bugün artık özgür bireylerin Türkiye'si var. Bugün artık bölgesinde ve dünyada söz sahibi, bayrağı ve pasaportu itibarlı bir Türkiye var.

Küresel sağlık ve ekonomi krizini gelişmiş, gelişmekte olan ayrımı yapmadan tüm ülkeleri kasıp kavurduğu zamanda biz hedef yükselttik. Yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönelerek kendimizi diğerlerinden ayrıştırdık. Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde farklı bir politika destekleyerek üretimi ve bireyleri destekledik.

"Süreci tam tersine çevirmeyi başardık"

Halı hazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftiharımızdır. Biz Türkiye ekonomi modeli diye ifade ettiğimiz bir politika ile süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir.

Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum.

Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.

Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

Enerji desteği için yeni adım

Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyorduk. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz.

Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Öğretmenlik meslek kanununu da geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduk. Öğrenci sayılar 159 binden 335 bine yükselen mesleki eğitim merkezlerimizde hedefimiz bu rakamı 1 milyonun üzerine taşımaktır. Bu merkezlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Yarından itibaren can gübresi, nitro pover gübrekelerinde yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar bedellerinin ödenmesini 1 ay öne çekiyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı hatırlatmak istiyorum

Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'a çıkardık. Şimdi de yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını 750 liraya yükseltiyoruz.