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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO hamlesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 17:58:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO hamlesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere, temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

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