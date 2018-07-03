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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı ile Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını Beştepe Külliyesi'nde kabul etti.

03 Temmuz 2018 Salı 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin akabinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti.

Erdoğan, Sayıştay Başkanı Baş'ın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarını da Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de gün içerisinde Beştepe'yi ziyaret edecek.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • yakışıyoryakışıyor42 dk önce
    ELHAMDÜLİLLAH
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